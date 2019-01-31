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"Гиперлуп" в дыму: экспресс Борисполь — Киев снова сломался в пути
Железнодорожный «экспресс» из аэропорта «Борисполь» в Киев снова сломался в пути. Недовольные пассажиры говорят, что 30 января их поездка длилась два часа вместо обещанных 35 минут.
Поездка сопровождалась длительными остановками в пути, люди ехали в тесноте. В довершение всех бед вагон наполнился дымом. Фото и видео из поездки были опубликованы в Facebook.
Напомним, «экспрессы» с первого дня работы неприятно запомнились опозданиями. В администрации железнодорожного транспорта оправдывались то обкаткой вагонов, то старыми составами, то компьютерным сбоем.
Фото Андрій Ігорович Охота/Faceboook
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