Чемпион ММА, побеждавший Хабиба, умер от острой пневмонии (видео)

Спорт

35-летний азербайджанский боец смешанных единоборств (8 побед, 4 поражения в ММА) Хамис Мамедов скончался от тромбоэмболии легочной артерии, к которой привела острая пневмония.

Спортсмен сильно простудил легкие, выйдя на улицу после посещения сауны. Состояние Мамедова ухудшилось настолько, что он вынужден был обратиться в городскую больницу Баку, где у него диагностировали острую пневмонию. Проведя на больничной койке два дня, Хамис, несмотря на усилия врачей и реанимационные меры, скончался. Родственники спортсмена отказались проводить медицинскую экспертизу, настаивая, что к смерти привела в том числе и халатность врачей.

Отмечу, что Хамис Мамедов выступал на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам (ММА), был чемпионом мира. На чемпионате Дагестана 2005 года в весовой категории до 68 кг одолел в полуфинале будущую звезду UFC Хабиба Нурмагомедова — правда, уже в 2011-м Хабиб взял реванш, победив благодаря удушающему приему.

Бой Мамедов — Нурмагомедов (2011 год)

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