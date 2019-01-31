27.49 / 27.74 31.43 / 31.86
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чемпион ММА, побеждавший Хабиба, умер от острой пневмонии (видео)

14:34 31 января 2019   1790
Чемпион ММА, побеждавший Хабиба, умер от острой пневмонии (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

35-летний азербайджанский боец смешанных единоборств (8 побед, 4 поражения в ММА) Хамис Мамедов скончался от тромбоэмболии легочной артерии, к которой привела острая пневмония.

Спортсмен сильно простудил легкие, выйдя на улицу после посещения сауны. Состояние Мамедова ухудшилось настолько, что он вынужден был обратиться в городскую больницу Баку, где у него диагностировали острую пневмонию. Проведя на больничной койке два дня, Хамис, несмотря на усилия врачей и реанимационные меры, скончался. Родственники спортсмена отказались проводить медицинскую экспертизу, настаивая, что к смерти привела в том числе и халатность врачей.

Отмечу, что Хамис Мамедов выступал на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам (ММА), был чемпионом мира. На чемпионате Дагестана 2005 года в весовой категории до 68 кг одолел в полуфинале будущую звезду UFC Хабиба Нурмагомедова — правда, уже в 2011-м Хабиб взял реванш, победив благодаря удушающему приему.

Бой Мамедов — Нурмагомедов (2011 год)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый украинский баскетболист Александр Окунский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 742 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины