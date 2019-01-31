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Ужас в новогоднюю ночь: под Киевом мужчина устроил камеру пыток в котельной детсада (фото)
В городе Белая Церковь Киевской области котельная детсада стала в новогоднюю ночь камерой пыток. Местный житель приревновал свою сожительницу и почти до самого утра издевался над ней, добиваясь признания в супружеской измене.
Издевательства в котельной продолжались более пяти часов. Мужчина избивал женщину руками, ногами, металлическим крюком, угрожал убийством. Спасением для потерпевшей стал утренний приход сменщика. Он вызвал полицию и «скорую помощь». Садист к тому моменту уже успел скрыться.
Пострадавшая почти месяц пробыла в больнице. Ее госпитализировали с переломом руки, разрывом барабанной перепонки, множественными ссадинами и синяками.
Мучителя женщины нашли у родственников в Полтаве. 52-летний гражданин задержан и взят под стражу на время расследования. По информации областной полиции, за телесные повреждения средней тяжести и угрозы убийством (ст. 122 и ст. 129 Уголовного кодекса) садисту грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Херсонской области чиновник на почве ревности избил женщину и нанял двух человек для расправы с ее мужем. А в Запорожской области женщину убили, заподозрив в краже мешка сахара.
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