Обкрадывал своих женщин: бывший милиционер оказался азартным игроком и брачным аферистом

Происшествия

Киевлянка Лариса (имена участников этой истории изменены по этическим соображениям) который год безуспешно пытается вернуть деньги за золото, украденное ее бывшим гражданским мужем — экс-милиционером Алексеем. Как оказалось, мужчина уже неоднократно уходит из очередной «семьи», прихватывая «на память» деньги и драгоценности очередной подруги, а то и оставляя им в наследство выплаты по взятым для него кредитам.

— Познакомились мы в зоне АТО, — рассказала «ФАКТАМ» Лариса. — Алексей тогда служил в батальоне «Киев-1», а я туда приезжала по работе. У него там были какие-то сложности, неприятности, поэтому он уже через две недели после прибытия в зону АТО написал рапорт о переводе из батальона. После чего работал участковым в Днепровском управлении.

Мы прожили с ним в гражданском браке почти три года. А потом он пропал. Вынес из квартиры всё золото, телефон отключил. Через три дня вышел на связь, сказал, что всё вернет. Почему так поступил, не рассказал. Но общие знакомые рассказали мне, что Алексей очень серьезный игрок, в очередной раз проигрался и ему нужны были деньги. В то же время, когда он меня обворовал, он и машину свою продал: видимо, долг был немалый. Еще когда мы познакомились, он рассказывал, что у него была игровая зависимость, но он, мол, сумел от нее избавиться. Я с его старшей сестрой общалась, та рассказала, что в свое время тот из дома повыносил всё.

Договорились, что он возьмет в банке кредит и возместит мне ущерб. Алексей даже написал расписку, начал отдавать по тысяче-две. В милиции мне предложили написать заявление, но я его пожалела, решила не портить человеку жизнь. Также он пообещал мне, что уйдет из милиции. Написал рапорт и уволился по собственному желанию. Мне тогда все говорили, что я глупая.

В общей сложности за три месяца он вернул тысяч 8−10. После чего «заблокировал» меня: ни по телефону, ни в соцсетях с ним связаться не могу. В 2017 году я подала на Алексея заявление в полицию. С тех пор оно лежит в Деснянском райуправлении. Следователь рассказал мне, что однажды послал повестку Алексею, но тот не явился. А оформлять привод якобы слишком сложно. К тому же «дело ни о чем»: там, мол, всё недоказуемо, потому что столько времени прошло, к тому же у меня нет документального подтверждения, что это было мое золото. И вообще, у следователя тысячи дел, он слишком занят.

Я знаю, что там всё можно установить. Ломбард, в котором Алексей заложил украденное, оборудован камерами. Можно увидеть, что он туда сдавал, как мы потом забирали это золото (я занимала деньги, чтобы его выкупить, а он обещал вернуть мне деньги). Мой общий ущерб составил около 70 тысяч.

Знаю, что позже он хотел устроиться в полицию, но у него не получилось. И, думаю, не получится: если его будут проверять, то обнаружат мое заявление и уголовное производство по нему по краже.

Когда еще жили вместе, ничего подозрительного за Алексеем не замечала. Из дома до бегства ничего не выносил, кредиты для него оформить не просил. Но теперь мне периодически звонят (сначала менеджер банка, потом юротдел, служба внутренней безопасности), просят передать Алексею, когда его увижу, что его разыскивает банк. Как оказалось, уже после увольнения из милиции он взял кредит и оставил в договоре мои данные как контактного лица.

А перед Новым годом на меня вышла барышня, которая была его девушкой после меня. Оказалось, у них тоже два-три года были отношения, а потом Алексей обворовал ее и пропал. Хочу, чтобы дело расследовалось, чтобы деньги мне вернули. Сейчас у меня другая семья, маленький ребенок, и мне непонятно, почему я должна эти деньги дать не свои детям, а какому-то чужому человеку.

Я недавно общалась и с предыдущей женой Алексея, они были женаты официально, уже развелись. У нее от него дочь, три с половиной года. Пропадало ли у нее что-то при расставании, не знаю. Во всяком случае, когда я ей рассказала, что произошло у нас с Алексеем, она промолчала.

Судя по возрасту дочери, перед тем как бросить очередную жену, Алексей загодя «готовил плацдарм» и сразу же переезжал к новой, уже заранее «охмуренной» им девушке. Со следующей своей жертвой-женой Алексей познакомился, еще когда был участковым.

— Мы со знакомым снимали по комнате в одной квартире. Как-то в 2015 году к нам пришли два милиционера: якобы мой друг только что кого-то избил и ограбил, — рассказала «ФАКТАМ» другая «бывшая» Алексея, Алена. - Хотели заковать его в наручники, но я не дала, выгнала их из квартиры. Буквально за несколько минут до этого мы с другом вернулись из кафе напротив нашего дома, где мирно пили кофе (и этому было много свидетелей). А где-то через год я случайно встретилась осенью с одним из тех милиционеров — Алексеем. Начали общаться. К Новому году стали вместе жить.

К этому времени он уже нигде не работал. Рассказывал мне, что у него то длительный отпуск, то еще что-то. Насколько я понимаю, он до сих пор нигде не работает, только арендует помещение, где держит «разливайку» — торгует незаконной водкой. Когда-то подавал заявки через друзей то ли в армию, то ли в полицию, успешно проходил медкомиссии. Но на собеседованиях ему отказывали. Это уже позже я поняла, почему отказывали.

Он ничего не говорил, я начала узнавать о его похождениях в мае 2017-го: Алексей оставил телефон дома и на него пришла эсэмэска от какой-то девушки. Я потом спросила, кто это, какие деньги и за что от него требует эта Лариса. Он стал рассказывать, дескать, это больная, неадекватная… Теперь уже я такая… А после того, как он украл деньги у меня, я связалась с ней сама. Она мне всё о нем рассказала.

Пока мы жили вместе, он вроде из дома ничего не выносил. Но в 2017-м, после Нового года, у него были финансовые проблемы. У друга он просил 30 тысяч в долг — якобы на лечение дочери. Мне эсэмэску прислал, что больше не хочет жить, уйдет с этого света. Мы с тем другом тогда искали его по всей Троещине. А весной он упросил меня взять для него кредит— 35 тысяч гривен.

Летом 2018 года Алексей стал уходить куда-то, не ночевал дома, мог неделю не показываться, не выходить на связь… А второго ноября удрал. Приехал ко мне на работу, мило поулыбался. Я предложила покормить его, как обычно, но он отказался. Вышел за сигаретами и не вернулся. Потом заметила, что из моей сумки пропало около 5200 гривен. Он знал, что у меня будут эти деньги, потому что в тот день мне надо было переслать их родителям.

На следующий день после пропажи Алексей прислал эсэмэс: «Это я взял деньги, завтра верну. Заберешь себе „Фестивальный“ (это „разливайка“, которую он держит на Троещине). Помогай моим родным». Но так и не появился.

Я тогда хотела написать заявление в полицию, но то верила, что он вернет эти деньги, то времени не было, по работе забегалась. В итоге «забила» на это. Кредит выплачиваю сама. За это переоформила на себя кафе, которое вместе открывали. После чего Алексей написал, что я должна отдавать ему по 300 гривен ежедневно, иначе он «возьмет в заложники» моего пса. А потом потребовал отдать кафе ему: «Отдашь ты по-хорошему или не по-хорошему — это тебе решать».

Недавно он мне написал, мол «ты такая-сякая-пересякая, ты меня предала, верни мне мои вещи» (у меня на работе стоят его морозильная камера и микроволновка). Я ответила, чтобы приезжал, забирал — мне оно не надо. Но никто не едет.

У него есть сын и дочь от предыдущих браков. Сыну лет 15−16, дочери — три. При мне он с ними не общался, но иногда брал у них собаку, привозил к нам домой. О первой жене ничего не знаю, а вторая живет в Киеве. Я попыталась связаться с ней в соцсети, но она мне не ответила. А Ларису он боится: еще когда мы жили вместе, Алексей иногда начинал чудить (оскорблял меня, рассказывал, что из говна меня вытащил, уходил в загулы, летом угрожал у меня всё забрать, чтобы я всю жизнь на других работала). Я тогда говорила, что сейчас позвоню Ларисе, вызову ее сюда, и он становился покладистее.

Кстати, и мне, и Ларисе, и второй жене — Алексей дарил собак породы чау-чау.

Сейчас в Деснянском райуправлении полиции на него лежат уже два заявления: от Ларисы и человека, которого Алексей избил. Но друзья Алексея не дают этим заявлениям хода, — рассказала Алена.

«ФАКТЫ» связались со следователем Деснянского райуправления полиции Киева, чтобы узнать, расследуется ли еще уголовное производство в отношении Алексея. Но тот сослался на тайну следствия:

— У меня тысячи производств, и я не имею права разглашать их подробности. Тем более что вы не имеете к нему никакого отношения. Если участники уголовного производства хотят узнать что-то, пусть приезжают, я им всё расскажу.

Также мы попытались отразить в публикации мнение о произошедшем самого Алексея. Но тот говорить об этом отказался, сказав лишь: «Отражайте, что хотите».

Возможно, эта публикация поможет потенциальным жертвам не попасться на удочку Алексея или другого брачного афериста, которых сейчас развелось немало. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве были задержаны брачный аферист-миллионер Александр Бурлаку и его подельник-полицейский. А в Черновцах «любвеобильный» кавказец не только обворовывал соблазненных им жертв, но и пытал своих девушек раскаленным утюгом, требуя выдать ему деньги и ценности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter