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Происшествия

Львовский чиновник попался на вымогательстве у участника АТО 65 тыс долларов (фото)

19:48 31 января 2019   215
взятка
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В четверг, 31 января, военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с оперативниками Управления защиты экономики задержала за вымогательство и получение неправомерной выгоды заместителя начальника Главного управления Госгеокадастр во Львовской области. Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Северодонецке во время получения взятки 2500 долларов США оперативника военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей.

— Чиновник вымогал от участника АТО взятку в размере 32 500 долларов за передачу ему в собственность земельного участка площадью 12 соток. Вся сумма взятки выявлена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящий момент ведется следствие, — сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины (Львов).

Между тем, как уточнили «ФАКТЫ», 32,5 тысячи долларов — это была лишь первая часть взятки, так как. чиновник требовал от ветерана АТО в общей сложности 65 тысяч долларов, за что обещал ему выделить земельный участок возле парка.

Передача денег состоялась возле административного здания Госгеокадастра, а деньги оперативники обнаружили уже в машине высокопоставленного чиновника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали двух сотрудников государственного банка при получении взятки в размере 2 тысяч долларов.

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