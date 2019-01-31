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Спорт

Футболист сборной Украины подписал контракт с именитым «Селтиком» (фото, видео)

21:11 31 января 2019   234
Марьян Швед
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Атакующий полузащитник «Карпат» и сборной Украины Марьян Швед решил еще раз вкусить легионерского хлеба. 21-летний футболист, который в прошлом году дебютировал в сборной Украины, перешел в шотландский «Селтик», уверенно лидирующий в чемпионате страны.

Как сообщает официальный сайт 49-кратного чемпиона Шотландии, контракт рассчитан на четыре с половиной года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. При этом концовку сезона Марьян проведет в аренде в «Карпатах» и вернется в Шотландию не раньше апреля.

*Марьян Швед на знаменитом стадионе «Селтик Парк»

«Я очень горжусь тем, что я здесь. Горжусь, что стал первым игроком из Украины, который подписал контракт с «Селтиком». Это много значит для футбола в Украине. Сделаю все возможное, чтобы стать примером для украинских футболистов и открыть им дверь. Надеюсь, забью важные голы для клуба и дам болельщикам повод для радости.

Матчи в течение следующих нескольких месяцев будут очень важными для меня. Нужно вернуться в «Селтик» свежим и с уверенностью. Лето — большое время для европейских команд, я хочу быть готовым.

Цвета «Карпат» также зелено-белые, поэтому переход в «Селтик» заставляет меня чувствовать себя как дома. Эти цвета всегда были в моем сердце.

Это хороший шаг для меня. Надеюсь, повышенный уровень конкуренции принесет мне больше вызовов в сборную Украины. Это, конечно, тренерское решение, но я надеюсь больше играть за национальную команду.

Сначала я был очень удивлен, потому что я получил много сообщений от украинской общины в Глазго в социальных сетях. Я удивился, что они нашли меня и связались. Они рады, что я приехал сюда. Это очень меня взволновало, потому что я понимаю, что для них значит, что украинский игрок в Глазго играет за «Селтик». Поэтому я хочу создать хорошее представление, пока я здесь, и как украинец, и как футболист", — цитирует Марьяна Шведа официальный сайт «Селтика».

В 2015--2017 годах Швед находился в расположении испанской «Севильи», но ни одного матча за первую команду именитого клуба так и не провел. В текущем сезоне Швед забил за «Карпаты» в чемпионате Украины восемь мячей (в том числе — два в ворота киевского «Динамо») и дважды удачно ассистировал партнерам.

В составе молодежной сборной Украины сын бывшего футболиста «Карпат» Василия Шведа сыграл 11 поединков и забил два мяча.

Свои голы Марьян посвящает жене Ольге и дочери Мие.

Кстати, в прежние годы в элитном дивизионе Шотландии удалось поиграть только трем украинским футболистам — Алексею Михайличенко и Олегу Кузнецову («Рейнджерс»), а также Денису Причиненко («Хартс»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» продали еще одного футболиста в Испанию.

Фото ФК «Селтик»

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