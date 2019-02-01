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По стопам Ракицкого: еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб (видео)
Вслед за защитником Ярославом Ракицким, перешедшим в «Зенит», свою карьеру в российском клубе продолжит еще один футболист донецкого «Шахтера». Ряды аутсайдера российской премьер-лиги «Енисея» из Красноярска (последнее, 16-е, место) на правах аренды до конца сезона пополнил 24-летний игрок обороны Олег Данченко. Похоже, еще одному парню нужно кормить семью. Именно на российские деньги, именно во время войны…
«Енисей» объявил об аренде Данченко, переделав сцену из «Властелина колец».
Защитник донецкого «Шахтёра» @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком «Енисея»! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.
Добро пожаловать в «Енисей»! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY
За годы карьеры, кроме донецкого клуба, уроженец Запорожья, способный сыграть и в полузащите, выступал за «Динамо» (Хмельницкий) и одесский «Черноморец» .
Напомню, что это уже второй вояж футболиста в чемпионат России после начала агрессии против Украины: в сезоне-2017/2018 Данченко защищал цвета махачкалинского «Анжи» (в 29 матчах на его счету три гола и пять результативных передач).
В текущем сезоне футболист, в активе которого два поединка в составе молодежной сборной Украины, провел за «Шахтер» 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход Ракицкого в российский клуб.
Фото ФК «Шахтер»
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