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Спорт

По стопам Ракицкого: еще один футболист «Шахтера» перешел в российский клуб (видео)

9:25 1 февраля 2019   1192
Олег Данченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вслед за защитником Ярославом Ракицким, перешедшим в «Зенит», свою карьеру в российском клубе продолжит еще один футболист донецкого «Шахтера». Ряды аутсайдера российской премьер-лиги «Енисея» из Красноярска (последнее, 16-е, место) на правах аренды до конца сезона пополнил 24-летний игрок обороны Олег Данченко. Похоже, еще одному парню нужно кормить семью. Именно на российские деньги, именно во время войны…

«Енисей» объявил об аренде Данченко, переделав сцену из «Властелина колец».

За годы карьеры, кроме донецкого клуба, уроженец Запорожья, способный сыграть и в полузащите, выступал за «Динамо» (Хмельницкий) и одесский «Черноморец» .

Напомню, что это уже второй вояж футболиста в чемпионат России после начала агрессии против Украины: в сезоне-2017/2018 Данченко защищал цвета махачкалинского «Анжи» (в 29 матчах на его счету три гола и пять результативных передач).

В текущем сезоне футболист, в активе которого два поединка в составе молодежной сборной Украины, провел за «Шахтер» 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход Ракицкого в российский клуб.

Фото ФК «Шахтер»

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