Как теперь украинцы смогут открывать счета в банках

Деньги

Теперь украинцы будут открывать либо закрывать свои банковские счета по-новому. Вступило в силу постановление Национального банка Украины об изменении порядка открытия и ведения счетов в банках. Таким образом НБУ привел в соответствие с новым законодательством ряд вопросов относительно порядка открытия и ведения счетов.

Как сообщается на официальном сайте Нацбанка, теперь при открытии счета в новом банке физлицо-предприниматель не должен подавать карточки с образцами подписей. Достаточно заявления об открытии счета. Также при заключении договоров (банковского счета, вклада или счета условного хранения) в электронной форме клиент и уполномоченное лицо банка могут не добавлять свои электронные цифровые подписи. И самое главное: при открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников. При этом если информация о задолженности клиента внесена в Единый реестр должников, то банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или частному исполнителю.

Стоит напомнить, что, согласно недавно принятому Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и усовершенствования процессов управления кредитными рисками банков», Нацбанк создал централизованный реестр по кредитам, задолженность по которым перед одним банком превышает 100 минимальных зарплат.

При этом банки теперь обязаны подавать в реестр информацию о заемщике просроченного кредита и уведомлять об этом клиента. В свою очередь клиент получит право доступа к сведениям о себе в кредитном реестре, а также будет иметь возможность требовать внести изменения в случае несогласия с указанными данными.

Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема задолженности заемщика перед банком НБУ обязан бесплатно предоставлять другим банкам информацию из Единого кредитного реестра. Закон предусматривает, что с 2019 года банки должны учитывать эту информацию при оценке платежеспособности клиента.

Информация о должниках в Едином кредитном реестре будет храниться бессрочно. Однако это не касается погашенных кредитов. То есть тех, обязательства по которым выполнены заемщиком в полном объеме. Нацбанк обязан удалить информацию о людях, полностью вернувших банкам долги, в течение 30 календарных дней после получения от банка сведений о погашении кредита.

Кроме того, вскоре номера всех банковских счетов украинцев будут изменены. Однако специалисты обещают, что переход на новые счета не создаст неудобств для граждан, сберегающих деньги в отечественных банках. Обо всех изменениях финучреждения обязаны информировать своих клиентов.



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