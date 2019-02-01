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Футболист после исторической победы над "Ювентусом" узнал о выкидыше у жены (фото)
Радость победы в рамках Кубка Италии над «Ювентусом», которая стала для туринцев первой в нынешнем сезоне, была омрачена личной трагедией в семье 28-летнего бразильского защитника «Аталанты» Рафаэля Толои.
Отпраздновав исторический успех, прервавший гегемонию «Ювентуса» в кубковом турнире, в котором «Старая синьора» побеждала четыре последних сезона, Толои вернулся домой и узнал страшную новость — у его жены случился выкидыш.
«Я всегда перед тем, как выходить на поле, звоню жене и дочери (Рафаэл воспитывает четырехлетнюю дочь Марию. — Авт.). Вчера, когда я позвонил, я понял, что что-то не так. Моя жена была на третьем месяце беременности и вчера ходила на плановую проверку. Этот день мог стать первым, когда мы могли бы услышать сердцебиение ребенка. Я попросил у нее запись результатов тестов, но она сказала, что на ее телефоне садится батарея. Я начал думать о том, что могло произойти, но она ничего мне не сказала, так как хотела, чтобы я полностью сосредоточился на игре.
Со всеми этими негативными мыслями, кружащимися у меня в голове, я сказал себе, что, если случилось что-то плохое, единственное, что я на самом деле мог сделать, — это помочь своим партнерам по команде выиграть этот важный матч, чтобы, по крайней мере, я мог принести хоть немного радости домой!
Мы обыграли одну из лучших команд в мире со счетом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка Италии. Я пережил волшебный вечер со своими одноклубниками и фантастическими болельщиками, но, вернувшись домой, я узнал о новостях, которых боялся, — мы потеряли ребенка. Такая боль и грусть! Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и город Бергамо, так как они помогли мне сделать эту боль менее разрушительной.
Я говорю своей любимой жене только одно: я люблю тебя и всегда буду с тобой, Флавия Толои! Такова жизнь, мы должны быть сильными в каждый момент. Я верю, что Бог припас для нас больше радости в будущем!" — написал футболист на своей странице в Instagram.
* Рафаэл Толои с семьей
Добавлю, что в нынешнем сезоне бразилец, трансферная стоимость которого оценивается в 11 миллионов евро, провел во всех турнирах за «Аталанту» 25 матчей, в которых забил два мяча.
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