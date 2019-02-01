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Вскрылись неожиданные подробности о виновнике масштабного ДТП под Одессой
По мнению главы Килийской территориальной общины Павла Бойченко, кровавое ДТП, произошедшее 31 января на трассе Одесса — Рени, — это убийство.
«Случаются ДТП… но это больше похоже на убийство! — написал он в Fecebook. — За рулем БМВ-евробляхера был водитель, находящийся в розыске за совершение преступлений! Мопед, который был замечен на месте ДТП, находился в багажнике БМВ (несложно догадаться почему). В автомобиле также находились попутчики, мягко выражаясь, с сомнительной репутацией. Случившееся больше похоже на закономерность, чем на несчастный случай!»
Об этом свидетельствует и комментарий изданию «Бессарабия INFORM», полученный от источника в правоохранительных органах. Так, указывается, что «легковым автомобилем с иностранными номерами, находящимся в угоне, управлял представитель ромской национальности, которого разыскивает полиция за ряд преступлений, связанных с угоном транспортных средств».
Также приводятся показания очевидца, утверждающего, что «BMW гнал на сумасшедшей скорости, а перед столкновением водитель пытался затормозить. Тем не менее скорость, на которой произошел удар, по предварительным данным, — около 120 км/час».
Далее по тексту обнародованного комментария:
«Водителя легковушки зажало в салоне. Сработала подушка безопасности, однако он получил серьезные травмы. Ночью была проведена операция. Предварительно известно, что в отношении него открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан по ст. 208 УК Украины, однако на данный момент находится в медучреждении под усиленной охраной. Также, по непроверенной информации, данное лицо подозревается в разбойном нападении.
Кроме водителя, в BMW находилось трое молодых парней, предварительно сообщников водителя, которые получили незначительные травмы. Из них двое — ромской национальности, один — украинец. Все — жители Рени.
Мопед, оказавшийся на месте аварии, по предварительной информации, во время столкновения вылетел из багажника автомобиля. Свидетель, ставший очевидцем аварии, утверждает, что видел, как пассажиры BMW грузили мопед в одном из населенных пунктов, а после на огромной скорости обогнали его на трассе.
Что касается маршрутки, то за рулем в этот день был владелец автобуса. Рядом с ним сидел глава Килийского суда Николай Балан. Оба получили травмы. Водителя сегодня выписывают из больницы, а судья перенес операцию на руке.
Как утверждают очевидцы, погибшую девочку («ФАКТЫ» сообщали о смерти 14-летней школьницы Ксении Манько. — Авт.) и ее маму, когда маршрутка перевернулась, сильно придавило. Сразу после случившегося пассажиры, несмотря на переломы и тяжелые травмы, вместе поставили транспортное средство на колеса".
Заметим, только «ФАКТЫ» 31 января, по горячим следам, сообщили о том, что в результате ДТП маршрутный автобус перевернулся. Также невозможно не упомянуть, что в официальном сообщении полиции отсутствует причина, по которой автобус перевернулся: лобовое столкновение, «отброс» в кювет?..
По сообщению Нацполиции, в пятницу, 1 февраля, в больнице скончалась пострадавшая в ДТП женщина. Как стало известно «ФАКТАМ», погибшая — 40-летняя Майя Унитила, уроженка Килийского района.
«Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд водителя легковушки на полосу встречного движения, где он столкнулся с маршрутным такси Килия — Одесса, который двигался в направлении областного центра», — также сообщили в полиции.
«ФАКТЫ» также сообщали о другом смертельном ДТП под Одессой. На автодороге Одесса — Овидиополь, в районе Гребного канала, столкнулись маршрутное такси, фура и легковой автомобиль.
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