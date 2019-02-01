Почти Раскольников: в Крыму произошло очередное кровавое убийство

Происшествия

В аннексированном Крыму произошло очередное кровавое преступление, в совершении которого подозревается 17-летний житель Балаклавского района Севастополя. Как сообщают Крым.Реалии со ссылкой на сообщение «Следственного комитета России по Севастополю».

Уголовное дело возбуждено по части 2 ст. 105 Уголовного кодекса России.

«Следственным отделом по Балаклавскому району предварительно установлено, что поздним вечером 31 января текущего года юноша из-за конфликта с семьей нанес смертельные ранения топором и ножом матери и бабушке. После совершения преступления подросток скрылся и был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками УМВД России по городу Севастополю», — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи готовят материалы для передачи в суд с целью избрания подозреваемому меры пресечения на период предварительного расследования уголовного дела.

Одновременно проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.

Напомним, в октябре 2017 года произошла стрельба в Керченском политехническом колледже. Ее жертвами стал 21 человек, пострадали еще 50 детей и взрослых. Следствие назвало единственным виновником бойни студента этого же колледжа Владислава Рослякова, который, как оказалось, был фанатом Путина и Новороссии. Однако в Украине в эту версию не поверили и заявили, что Росляков не мог действовать один.

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