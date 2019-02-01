Должны ли украинцы оплачивать завышенные счета за газ

Деньги

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство отреагировало на резкое повышение поставщиками газа счетов за полученный гражданами энергоноситель. Напомним, более трех миллионов семей получили газовые платежки за декабрь, в которых сумма оплаты выросла сразу почти в три раза. Это вызвало широкий общественный резонанс и вынудило правительство вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Напомним, резкий скачок стоимости газа произошел после решения Верховного суда Украины, который отменил правительственное постановление от 2016 года об изменении в сторону снижения норм потребления газа для потребителей, чье жилье не оборудовано газовыми счетчиками. Такое судебное решение фактически вернуло старые, значительно завышенные нормы потребления газа, действовавшие с 1996 по 2016 год. Естественно, что частные компании, занимающиеся поставкой газа, тут же в три раза увеличили стоимость своих услуг.

Но на последнем своем заседании Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому норма потребления газа сокращена с 9,8 куб. м на человека в месяц до 3,29 куб. м. В результате суммы в платежках за газ для семьи из трех человек, проживающей в квартире без счетчика газа, сократятся с 251,3 до 84,38 грн в месяц.

Однако возникает вопрос, а нужно ли теперь людям оплачивать счета, выставленные по более высоким нормам потребления, которые теперь якобы отменены, и не получится ли так, что газовые компании вновь обжалуют правительственное постановление в суде? Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, люди могут не оплачивать завышенные счета за декабрь. Но профильные эксперты имеют несколько иное мнение.

«Гройсман говорит, не надо платить по завышенным платежкам. Было принято какое-то постановление. Но что именно в нем записано? Текст не опубликован. Гройсман объявил, что мы возвращаемся к ранее установленной норме потребления газа 3,3 куб. м. Но проблема в том, что опять нарушен процесс, связанный с документацией: проект подобного постановления должны были опубликовать, после месячного обсуждения его следовало направить в государственную регуляторную службу, получить одобрение в министерствах, вынести на правительственный комитет и только потом на Кабмин», — заявил изданию «Гордон» энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его мнению, не исключено, что это постановление опять обжалуют.

«Потребителю все равно нужно платить по выставленным счетам. Слова премьера, что этого не нужно делать, к платежке не пришьешь. Во-первых, постановления еще нет и неизвестно, когда появится, а норма уже существует. Во-вторых, формально эту сумму запишут в долг, и, если он превысит определенную сумму, могут и субсидию отменить, например, у пенсионера», — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что по закону украинцы имеют право на бесплатную установку газовых счетчиках в своих квартирах, так как стоимость таких работ заложена в газовом тарифе. Однако газовые компании пока не спешат выполнять свои обязанности.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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