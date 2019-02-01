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«Динамо» – ЦСКА: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
В субботу, 2 февраля, киевское «Динамо» проведет первый контрольный матч на втором подготовительном сборе в испанской Марбелье. Соперником подопечных Александра Хацкевича станет 31-кратный чемпион Болгарии софийский ЦСКА, занимающий в текущем чемпионате страны второе место (шесть очков отставания от «Лудогорца»).
Отмечу, что на сборах в Испании подопечные 35-летнего сербского специалиста Нестора Эль Маэстро уже провели пять товарищеских встреч: с немецким «Бохумом» — 1:1, с венгерской «Академией Пушкаша» — 1:3, с китайским «Шанхай Шеньхуа» — 1:0, с чешской «Викторией» — 2:1 и с чешской «Спартой» — 2:3.
Перед встречей с киевлянами армейцы за 4 млн евро продали в итальянский «Кальяри» своего топ-бомбардира, лучшего футболиста Болгарии 2018 года 22-летнего Кирила Десподова.
Начало поединка «Динамо» — ЦСКА — 2 февраля в 17:00.
Следующим после болгар оппонентом «бело-синих» на сборе в Марбелье 5 февраля станет шведский «Остерсунд».
Напомню, что 13 февраля «бело-синие» отправятся из Испании в Грецию, где на следующий день проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».
Кстати, на первом этапе подготовки в Марбелье «Динамо» разгромило немецкий «Бохум», упустило победу над румынской «Стяуа» и уступило чешской «Спарте».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира не поможет «Динамо» до конца сезона.
Фото ФК «Динамо»
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