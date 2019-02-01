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Глава UFC назвал следующих соперников Макгрегора и Хабиба
Несмотря на то, что на днях стало известно о длительных дисквалификаций для Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора по итогам драки, устроенной 6 октября после боя в Лас-Вегасе, президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт уже назвал следующих соперников для обоих бойцов.
«Мне нравится бой Макгрегора и Серроне, и эти парни вызвали друг друга. Дональд вошел в топ-10 — он воин. Совсем недавно он провел яркий бой с Александром Эрнандесом, выиграв досрочно во втором раунде (всего на счету американца 35 побед и 11 поражений в ММА. — Авт.). Конор также дрался с любым соперником, которого ему предлагали. Если эти парни хотят подраться, то я только «за».
Реванш Хабиба и Конора? Я не хочу говорить «никогда». Он обязательно пройдет, но не сейчас. Думаю, Хабиб должен подраться с Тони Фергюсоном (24 победы, 3 поражения в карьере. — Авт.), а Конор — с Серроне. Если они оба победят, тогда мы сделаем реванш", — поведал функционер в интервью порталу ESPN.
Тем временем Хабиб на время дисквалификации, которая продлится до начала июля 2019-го, «примерит» на себя роль телеведущего — он ответил согласием на приглашение в казахстанское телевизионное реалити-шоу The Nomads, которое транслируется на 118 стран мира, а его участниками станут известные люди, спортсмены, предприниматели, которые будут определять лучшего в физической силе и интеллектуальных способностях. Первая серия телевизионного проекта из четырнадцати запланированных выйдет на телеэкраны уже в феврале.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый американский боец пригрозил Хабибу Нурмагомедову.
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