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Происшествия

В Черкасской области ищут рецидивиста, сбежавшего прямо из зала суда (фото)

12:04 1 февраля 2019   245
Розыск
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкасской области и соседних регионах ищут сбежавшего из зала суда редицивиста, обвиняемые в краже с проникновением (часть 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила полиция Полтавской области.

По информации Шполянского отделения полиции Смиляньского отдела Черкасской области, 37-летний подсудимый Виталий Черевко совершил побег из зала Шполянского районного суда 31 января около 13:30.

Полиция призывает всех, кто владеет информацией о месте нахождения беглеца не пытаться его задержать самостоятельно.

Беглый рецидивист

Вместо этого рекомендовано звонить на горячую линию «102», а также на дополнительные телефонные номера полиции (047) 39−31−01, 39−31−28.

Напомним, в декабре 2018 года заключенный сбежал из зала Голосеевского районного суда в Киеве. Его удалось оперативно задержать.

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