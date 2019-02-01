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В Черкасской области ищут рецидивиста, сбежавшего прямо из зала суда (фото)
В Черкасской области и соседних регионах ищут сбежавшего из зала суда редицивиста, обвиняемые в краже с проникновением (часть 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила полиция Полтавской области.
По информации Шполянского отделения полиции Смиляньского отдела Черкасской области, 37-летний подсудимый Виталий Черевко совершил побег из зала Шполянского районного суда 31 января около 13:30.
Полиция призывает всех, кто владеет информацией о месте нахождения беглеца не пытаться его задержать самостоятельно.
Беглый рецидивист
Вместо этого рекомендовано звонить на горячую линию «102», а также на дополнительные телефонные номера полиции (047) 39−31−01, 39−31−28.
Напомним, в декабре 2018 года заключенный сбежал из зала Голосеевского районного суда в Киеве. Его удалось оперативно задержать.
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