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Гассиев хочет провести бой-реванш с Усиком
Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBA россиянин Мурат Гассиев (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение) жаждет провести реванш против украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом), которому проиграл единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
«Реабилитационный период Мурата после травмы подходит к концу. Он, конечно же, знает, что в бою с Усиком не был готов боксировать на сто процентов, поэтому с нетерпением ждет возможности снова провести бой с украинцем в будущем», — рассказал тренер россиянина Абель Санчес в интервью vringe.com.
Также специалист оценил перспективы нашего соотечественника в супертяжелом весе: «Усик очень талантливый боец, поэтому я считаю, что он и в хэвивейте здорово себя покажет. Он очень техничен. В него тяжело попасть. Это, а также его ручная скорость, станут факторами успешности в хэвивейте. Что будет не в его пользу? Габариты оппонентов. Во второй половине поединков это может сыграть решающую роль».
Отмечу, что после боя с Усиком выяснилось, что Гассиев получил травму, восстановление после которой заняло более полугода. К полноценным тренировкам Мурат смог вернуться лишь в конце января.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названы условия, при которых Усик может сразиться с Джошуа.
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