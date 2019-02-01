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Рада должна уже весной принять закон «Об адвокатуре», — замглавы парламентского комитета
Для завершения законодательного обеспечения судебной реформы закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» надо принять на весенней сессии парламента. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев. По его словам, реформа адвокатуры является неотъемлемой частью судебной реформы.
«Я считаю, что Верховной Раде необходимо на весенней сессии принять этот закон и завершить законодательное обеспечение судебной реформы. Невозможно завершить судебную реформу без реформирования адвокатуры», — сказал он.
По мнению Сергея Алексеева, законопроект № 9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который внес в парламент президент, является сбалансированным документом, который регулирует все вопросы адвокатской деятельности. В частности, он позволит перезагрузить систему судейского самоуправления.
«Этим законопроектом предусмотрены сроки каденций руководства Национальной ассоциации адвокатов: срок каденции три года, и не более двух подряд. Сейчас вообще не предусмотрено никаких ограничений. Также усилены гарантии адвокатской деятельности», — сказал он.
Сергей Алексеев пояснил, что законопроектом впервые предусмотрено доступ адвоката ко всем реестров, включая реестр уголовных производств. Это очень важно, так как сейчас человек даже не может узнать, сколько и каких уголовных производств за ней зарегистрировано. В то же время, по его словам, в проекте закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» есть определенные недостатки, можно доработать при подготовке ко второму чтению.
«Когда документ рассматривался у нас на Комитете, мы определили некоторые аспекты, которые нужно усовершенствовать ко второму чтению. Это нормальная процедура, поэтому и предусмотрено первое и второе чтение, чтобы иметь возможность доработать», — добавил он.
Ранее законопроект № 9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» поддержали представители 20 адвокатских объединений, национальных и международных юридических фирм, эксперты Совета Европы, реанимационные пакета реформ и Transparency International Украина.
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