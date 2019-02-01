Происшествия

Под Николаевом мужчина принял роды у жены в дороге по подсказкам врачей «скорой»

Эта неординарная история произошла 31 января в Казанковском районе Николаевской области. В 17:22 в оперативную диспетчерскую Николаевского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил звонок от взволнованного молодого человека. Житель одного из сел района рассказал, что его беременная 21-летняя супруга накануне почувствовала, что у нее вот-вот начнутся роды. Понимая, что приезда врачей придется ждать долго (до райцентра Казанка, где находится больница, десятки километров по бездорожью), молодые люди приняли решение самостоятельно ехать больницу на автомобиле. Однако доехать не успели — роды у женщины начались на полпути.

Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской области Юрий Багрянцев, принявшая вызов дежурный врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф быстро сориентировалась. На место происшествия была направлена бригада «скорой» из Казанки. В то же время мужчине по телефону объясняли, что и как ему нужно делать. Он четко выполнил указания врача, и уже спустя несколько минут женщина родила мальчика. Отец был в шоковом состоянии и нуждался в психологической помощи, поэтому разговор с врачом не прекращался до приезда «скорой».

В 17:37 на место прибыли медики, которые осмотрели роженицу и ребенка, констатировав что состояние обоих удовлетворительное, и увезли их в больницу. Сейчас счастливая мать и младенец находятся в родильном отделении.

В Николаевской облгосадминистрации, отметив профессиональные действия медиков, заявили, что проблеме обновления автопарка для экстренной медицинской помощи уделят в 2019 году особое внимание: уже закуплены 14 новых машин, которые вскоре будут переданы сельским амбулаториям. 13 автомобилей они получили в 2018 году.

В своих комментариях пользователи Facebook отмечают, что, кроме решения проблемы с автотранспортом для медицины, необходимо решить и вопрос ужасного состояния дорог. Сколько бы ни покупали новых машин, по таким дорогам они долго не проездят.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае, произошедшем на Волыни, 24-летний фельдшер вынужден был принять роды в дороге. Женщина, которую он вез в «скорой», начала рожать на полпути к больнице.

А в Хмeльницкoм у женщины начались схвaтки прямo в супермаркете. Пока ехала «скорая», одна из работниц магазина приняла роды.

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