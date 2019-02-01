Спорт

Самолет с украинскими футболистами не смог приземлиться в Киеве: что произошло

Клубы украинской премьер-лиги, донецкий «Олимпик» (на фото — игроки «олимпийцев» Дмитрий Немчанинов и Михаил Сергийчук) и черниговская «Десна», не смогли вернуться в Украину после тренировочных сборов, которые обе команды проводили в Турции.

Рейс, который выполняла авиакомпания Pegasus, должен был прилететь в аэропорт «Киев» в 1:05 в ночь с 31 января на 1 февраля. Но воздушному судну было отказано в посадке в связи с густым туманом, который окутал столицу Украины, после чего оно начало набирать высоту и в итоге вовсе вернулось в Анкару. Примечательно, что рейс из Варшавы, который должен был прилететь буквально через пять минут после самолета с футболистами, благополучно приземлился согласно расписанию.

Повторная попытка возвращения рейса из Анкары назначена на 18:00 1 февраля.

Отмечу, что «Олимпик» на сборах в Турции сыграл два товарищеских матча, уступив венгерскому «Гонведу» (0:1) и обыграв «Приштину» из Косово (2:1), в то время как «Десна» провела сразу пять спаррингов — с румынской «Дунэрей» (0:1), азербайджанским «Сабаилом» (1:2), датским «Ольборгом» (0:1), косовской «Приштиной» (1:0) и сербской «Младостью» (1:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самолет с «Шахтером» не смог приземлиться в Киеве.

Фото ФК «Олимпик»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter