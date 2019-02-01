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Неудавшаяся попытка самоубийства парня в Каменском попала на видео
Вечером 30 января в Каменском (бывший Днепродзержинск) 18-летний юноша пытался покончить с собой, прыгнув с железнодорожного моста под колеса автобуса. ЧП случилось около 18:40. Водитель только что выехавшего с автовокзала автобуса Каменское — Днепр, успел затормозить, увидев, что с железнодорожного моста через проспект Свободы возле площади Освободителей кто-то упал на проезжую часть.
Очевидцы произошедшего вызвали «скорую».
Пострадавшего, оставшегося, к счастью, в живых, госпитализировали в реанимацию городской больницы скорой помощи. Состояние парня врачи оценивают как стабильное.
Получивший переломы и ушибы молодой человек находился в сознании, когда его опросили полицейские. Как рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Каменского Елена Тимченко, 18-летний парень сообщил свои личные данные и сказал, что пытался покончить с собой из-за неразделенной любви.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве спасли 32-летнюю беременную женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив бутылку водки. А под Одессой повесился водитель, сбивший на скользкой дороге двух девочек.
Фото сайта города Каменское 5692
Видео youtube-аккаунт Безпечне місто
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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