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Происшествия

В Днепре в руках у парня взорвалась электронная сигарета: что произошло

15:58 1 февраля 2019   468
Электронная сигарета
Инф. «ФАКТОВ»

В Павлограде (Днепропетровская область) в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета. В результате чего он получил рваную рану голени и открытую черепно-мозговую травму. Более того, зафиксировано попадание инородного тела в мягкие ткани головы, сообщил журналистам tv-news.dp.ua врач-травматолог Евгений Теренюк.

Он отметил, что последствия такого взрыва могли бы быть гораздо серьезнее, в частности, владелец гаджета мог получить травму лица.

«Электронная сигарета взорвалась, когда парень опустил сигарету вниз. А если бы она взорвалась у лица, то травмы были бы значительно серьезнее. В моей практике с такими травмами обращаются впервые.

Медики надеются, что оперативное вмешательство пострадавшему не понадобится, так как оболочки мозга не повреждены. Окончательное решение по этому поводу будет принято после получения результатов обследования на компьютерном томографе.

Напомним, «ФАКТЫ» предупреждали о скрытой опасности электронных сигарет.

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