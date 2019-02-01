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Искалеченные люди и разбитые машины: на Полтавщине с крыш падают глыбы льда (фото)
В связи с потеплением по всей Украине одно за другим происходят ЧП из-за падения с крыш снежно-ледяных глыб. Так, в пятницу, 1 февраля, в Полтаве глыба льда рухнула среди ночи с крыши многоэтажки на улице Небесной Сотни, 114. Толстостенная труба тепловой сети, проходящая над землей, не выдержала удара, в результате жильцы пятиэтажного дома остались без тепла. Прежде чем приступить к ремонту, аварийная бригада «Полтаватеплоэнерго» была вынуждена очистить крышу от снега и льда.
У дома № 88 по улице Небесной Сотни ледяная глыба ночью упала на автомобиль Toyota: капот и правое крыло погнуты, бампер полностью сорван, дверь заклинило. По словам хозяйки автомобиля Ирины Простяковой, ремонт может обойтись в 100 тысяч гривен. Ирина говорит, что жильцы дома неоднократно обращались к коммунальщикам с просьбой очистить крышу дома, однако реакции не последовало.
В Кременчуге гигантские сосульки, упавшие с крыши дома на улице Ивана Мазепы, серьезно повредили две припаркованные во дворе машины.
А 31 января от падения глыбы льда с крыши дома № 110 по улице Европейской в Полтаве пострадал 43-летний мужчина. У него ушибы правого плеча, правой надбровной области и почки, а также закрытая тупая травма живота, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Виктор Стеблянко.
Между тем 16-летний житель Кременчуга, которому ледяная глыба проломила череп, проведет в больнице не меньше месяца. Врачи ввели пациента в медикаментозный сон. Каждый день пребывания подростка в больнице обходится его родным минимум в 2000 гривен.
Родственники потерпевшего собираются обращаться в суд с иском к коммунальным службам. В департаменте ЖКХ Кременчуга говорят, что снег с крыши нельзя чистить: старый шифер не выдержит нагрузки.
По факту служебной халатности полиция открыла уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть впечатлило фото 100-килограммовой сосульки, которую вовремя сняли с дома в Харькове.
Между тем синоптики прогнозируют, что теплая погода сохранится и в ближайшие дни — над Украиной царит теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения.
Фото из соцсетей, «Кременчугской газеты»
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