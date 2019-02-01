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- 17:09 Вилкула в Бердянске облили зеленкой: появились первые фото
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Вилкула в Бердянске облили зеленкой: появились первые фото
В Бердянске (Запорожская область) местные активисты сорвали выступление регионала Александра Вилкула, облив его зеленкой и не дав выступить в доме культуры. Об этом в Тwitter сообщает блогер с ником «Х.Бердянск».
Акция протеста против приезда Александра Вилкула в город прошла возле дома культуры «Софит».
Когда политик появился на площади перед ДК, его облили зеленкой. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение. Активисты заблокировали вход и кандидат в президенты от Оппоблока попасть внутрь здания не смог.
В результате политик покинул место встречи.
Пользователи соцсети поддерживают такое решение активных жителей Бердянска.
«Шреку не дали выступить в Бердянске!»; «Зеленка йому личіть»; «Нарешті хтось це зробив!»; «Это самое красивое что я видел…», — такие комментарии оставили под постом.
Напомним, это не первый такой случай с Вилкулом. В 2016 году в Днепропетровске его также облили зеленкой и обсыпали мукой.
Как ранее писали «ФАКТЫ», в октябре в здании Киевской городской госадминистрации активисты облили зеленкой депутата Сергея Гусовского, предъявив ему обвинение в том, что «вместо реальной работы депутат ежегодно обогащался».
А в Одессе облили зеленкой нескольких пророссийски настроенных жителей города.
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