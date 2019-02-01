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Впервые в истории: финал Кубка Азии по футболу завершился сенсацией (фото, видео)
В пятницу, 1 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед» в присутствии 49 500 зрителей прошел финальный матч за звание сильнейшей сборной Азии, в котором сборная Катара сенсационно обыграла Японию — 3:1.
Несмотря на то, что катарцы не только выиграли все свои матчи на Кубке Азии, но и не пропустили ни одного мяча в шести предыдущих матчах турнира, явным фаворитом решающего поединка считались японцы. Оно и неудивительно, ведь футболисты из Страны восходящего солнца выиграли наибольшее количество титулов в истории — четыре (в 1992-м, 2000-м, 2004-м и 2011-м), Катар же ранее никогда даже в полуфинал не выходил…
Впрочем, подопечные испанского наставника Феликса Санчеса Баса, который в свое время тренировал юношеские команды каталонской «Барселоны», а в 2006 году переехал развивать футбол в Катар, посрамили всех прогнозистов и одержали убедительную победу над фаворитами. Правда, пропустили первый гол на турнире, но вряд ли это сильно огорчило «бордовых».
Добавлю, что лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Катара Алмоез Али, выступающий за местный клуб «Аль-Духаиль», который по ходу турнира забил 9 мячей (из 19 командных). Его же признали и лучшим игроком турнира — индивидуальную награду 22-летнему футболисту вручал президент ФИФА Джанни Инфантино.
* Алмоез Али с наградой лучшему игроку Кубка Азии
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