Российского атлета лишили олимпийского «золота»

Спорт

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по российским легкоатлетам, нарушившим антидопинговые правила. 12 спортсменов, находившихся в списке подозреваемых согласно данным Ричарда Макларена, который проводил расследование о систематическом использовании допинга российскими спортсменами на основании мандата Всемирного антидопингового агентства (WADA), получили длительные сроки дисквалификации — от 2 до 8 лет.

Среди попавших под санкции атлетов оказался и олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов (на фото), единственный из спортсменов показавший в финале результат 2,38 м, из-за чего «золото» перейдет к американцу Эрику Кинарду. Также свою награду вынуждена будет вернуть прыгунья в высоту Светлана Школина — преодолев высоту 2,03 м, она стала бронзовым призером, и теперь ее медаль перейдет к испанке Рут Бейтиа.

Кроме вышеупомянутых спортсменов, отстраненных от участия в официальных соревнованиях на четыре года каждый, также в список попали: Люкман Адамс (тройной прыжок, на 4 года), Вера Ганеева (метание диска, на 2 года), Екатерина Галицкая (бег, на 4 года), Юлия Кондакова (бег, на 4 года), Анна Булгакова (метание молота, на 4 года), Татьяна Фирова (бег, на 4 года), Иван Юшков (толкание ядра, на 4 года), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота, на 8 лет), Мария Беспалова (метание молота, на 4 года) и Гульфия Агафонова (метание молота, на 8 лет).

«Мы знали, что эти дела находятся в судах. Понимали, что если спортсмены подают заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не получают разрешения, значит, существуют проблемы. Этот список мы знали, думаю, он не заключительный, еще будут другие фамилии, будут другие решения», — прокомментировал ситуацию президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российским легкоатлетам продлили дисквалификацию из-за допингового скандала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter