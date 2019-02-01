Политика

Луценко сообщил, где будут судить Рубана и Савченко

Суд по делу бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко пройдет в Чернигове. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В конце концов, это закончилось и сейчас они должны стать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что суд будет в городе Чернигове. Суд принял такое решение с учетом того, что большинство свидетелей по этому делу или проживают там, или им удобнее доезжать к этому месту. Первым вариантом был Славянск», — утверждает генпрокурор.

По его словам, прокуроры готовы выезжать в Чернигов для поддержания обвинения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана из Славянска в Чернигов.

Ранее дело Савченко и Рубана было передано для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

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