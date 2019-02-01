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Посла Украины в Финляндии отправили на родину из-за несчастного случая
Посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова доставили на родину из-за тяжелой травмы, которую он получил в сентябре 2018 года дипломат.
Как сообщают финские СМИ, дипломат упал с лестницы в здании посольства. Олефиров провел в больнице 4 месяца, но врачи так и не смогли поставить его на ноги, пишет Цензор.НЕТ.
Дипломата доставили в Украину 30 января. Перед этим он четыре месяца находился в больнице в финской столице. Ни финские, ни украинские власти не стали открывать уголовное дело, так как инцидент был несчастным случаем.
Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года занимал пост заместителя министра иностранных дел Украины.
Как писали «ФАКТЫ», в августе в Киеве ночью полиция задержала автомобиль, в котором за рулем находился экс-посол Украины в США Александр Моцик.
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