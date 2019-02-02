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Россиянин пытался переправить в Украину из Нидерландов партию наркотиков на 2,5 млн грн
В Киеве таможенники выявили подозрительную коробку, которую пересылали из Нидерландов в Харьков. В ней оказалось 152 грамма кокаина и более 2 килограмм психотропного вещества «МДМА» (экстази).
Стоимость обнаруженной партии наркотиков по ценам «черного рынка» составляет около 2,5 миллиона гривен, сообщает Национальная полиция Украины.
Порошок кокаина в прессованном виде и «МДМА» в виде разноцветных таблеток пытались скрыть от таможенного контроля в фольгированном герметичном пакете. Посылку пересылал 40-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Харьковской области. Преступник, используя возможности международных почтовых отправлений, организовал поставку наркотиков и психотропов в особо крупных размерах из Нидерландов, а потом распространял товар в нескольких регионах Украины.
Сейчас он уже задержан. В отношении уроженца России возбудили уголовное производство за контрабанду наркотиков и психотропных веществ, а также сбыт наркосредств. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Турции в стамбульском аэропорту имени Ататюрка арестовали украинку, в чемодане которой обнаружили кокаин.
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