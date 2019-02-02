СБУ обезвредила военного, который поставлял оружие уголовникам (фото)

Происшествия

Во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей совместно с местными жителями перерабатывали небоевые пистолеты в огнестрельное оружие для продажи представителям уголовного мира. Службе безопасности удалось пресечь эту деятельность.

Как сообщили в ведомстве, за единицу «товара» дельцы получали шесть тысяч гривен. Правоохранители задержали злоумышленников за пределами одного из населенных пунктов региона во время сбыта очередной партии оружия.

Во ходе обысков были изъяты восемнадцать боевых пистолетов и более ста патронов калибра 9 мм. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины одному из задержанных сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как писали «ФАКТЫ», ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине на руках у населения находится от трех до пяти миллионов нелегальных «стволов».

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