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Известные украинские политики устроили демарш в прямом эфире: что произошло (видео)
Известные политики и журналисты демонстративно покинули прямой эфир одной из телепередач. Случай произошел во время программы «Народ против» на телеканале ZIK.
Они покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина — предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Дубинским — человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», — заявил Реведжук.
Журналист призвал и других гостей не находиться в студии вместе с Дубинским.
«Или этот человек покидает студию, или я выхожу. Принимайте решение», — заявил Реведжук.
Идею поддержали и другие гости — представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.
«В зале сидели до 5 тысяч человек. Человек призывал убивать украинцев, среди которых воины-ветераны АТО, их матери, молодежь, которая готова защищать Украину. А он сказал, что собирается всех этих людей травить газом», — подчеркнула Луценко.
После длительной словесной перепалки Реведжук, Луценко и Юрий Грымчак покинули студию, а вслед за ними и экс-аудитор НАБУ Павел Жебривский, а также координатор проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев.
«Меня не было на форуме, но там были мои собратья, которые воевали со мной в 54-м разведывательном батальоне. И были ребята с Донбасса. Если сегодня человек предлагает такое, говорить с этим человеком «не интересно», — сказал Жебривский.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году прямой эфир телеканала ZIK покинул народный депутат Алексей Гончаренко. Он ушел во время эфира передачи Наталии Влащенко «Горячая пятница», обвинив ее в предвзятости.
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