Конор Макгрегор пройдет ДНК-тест: мать-одиночка предъявила претензии знаменитому бойцу UFC (фото)

Спорт

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях 30-летний ирландец Конор Макгрегор (21 победа, 18 из них — нокаутом, четыре поражения; на фото) пройдет тест на отцовство после заявления женщины о том, что он — отец ее дочери, сообщает издание Mirror.

26-летняя Терри Маррей заявила, что ее дочь Клода появилась на свет спустя девять месяцев после близости с Макгрегором. Молодые люди познакомились в Ливерпуле в 2017 году. Проведя время в ночном клубе, они переместились в гостиницу, где Конор, по словам девушки, затащил ее в постель. Это случилось за четыре недели до того, как возлюбленная Макгрегора Ди Девлин родила ему первенца (в начале 2019-го у пары родился второй сын).

*Конор и Ди Девлин, родившая бойцу двух сыновей

Маррей при рождении дочери не указала имя ее отца, опасаясь, что Макгрегор может забрать ребенка, но сейчас она решила от безысходности установить отцовство.

«Я до сих пор думаю, что не следует этого делать, что это неправильно. Но я дошла до точки. Я живу с мамой без работы и с ребенком. Мне приходится тяжелее, чем я рассчитывала. Я хотела разобраться с этим приватно, но я не знаю, почему он довел все до этого. Кто не хочет лучшей жизни для своего ребенка? Я знаю, что его деньги помогут в этом», — заявила Терри Маррей.

По словам девушки, ей стыдно за то, что она переспала с мужчиной, у которого на тот момент были давние отношения с другой женщиной, но она не считает себя виноватой. Терри сообщила Конору о рождении дочери, после чего тот перестал выходить на связь.

«Он всем говорит, что я переспала с другим, что ребенок от другого человека. Это нечестно, я не могу это так оставить, — подчеркнула девушка. — Я сказала ему, что если он пройдет ДНК-тест, то никогда больше не увидит меня».

*Терри Маррей с дочерью Клодой

*Конор Макгрегор в детстве

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава UFC назвал следующих соперников Макгрегора и Хабиба.

Фото Getty Images, Mirror

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