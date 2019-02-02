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Миротворцы на Донбассе: генерал рассказал, чем это поможет Украине
Введение международной миротворческой миссии в оккупированные районы Донбасса позволит полностью прекратить обстрелы украинской территории со стороны террористов «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил генерал-майор Олег Микац.
«Анализируя мандат, который предоставляется миротворцу, надо сказать, что это, во-первых, полное прекращение огня, во-вторых, разоружение незаконных вооруженных формирований, и главное — перекрытие государственной границы, потому что она станет контролируемой», — сообщил он, передает Новинарня.
По его словам, если сейчас перекрыть эти четыреста километров госграницы, которая временно не контролируется правительством, то не будет поставок ни оружия, ни боеприпасов, ни «свежих» военных.
Также по словам Микаца, прошедшего войну в Ираке, сравнивать службу в Ираке и войну в Украины нельзя, так как это — вещи не сопоставимые.
«Это как сравнить детскую пластмассовую машинку с мощным танком. В Ираке было все без напряга. На востоке (Украины. — ред.) труднее — это наша земля, и на ней гибнут люди», — говорит украинский генерал с опытом миротворца.
Как писали «ФАКТЫ», украинские власти направляют усилия на реализацию программы ввода на Донбасс миротворцев ООН, что должно помочь улучшить ситуацию в регионе.
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