Происшествия

На Донбассе боевики обстреляли машину ВСУ: есть погибший и раненые

В пятницу, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики обстреляли автомобиль с украинскими военными. Террористы нарушили перемирие на луганском направлении в районе Катериновки. В результате один боец погиб, четверо ранены. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, два дня назад боевики на глазах у наблюдателей ОБСЕ обстреляли украинских саперов и газовщиков, обследующих газопровод Марьинка-Красногоровка. Один сапер пиротехнического подразделения ГУ ГосЧС в Донецкой области был ранен.

«По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром в районе Катериновки, что на луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль с украинскими защитниками, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что несколько дней назад террористы «ДНР» в ходе обстрела из стрелкового оружия повредили функционирующий детский сад в населенном пункте Чермалык вблизи Мариуполя.

Также сообщалось, что боевики обстреляли беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который совершал плановый полет в районе этого же поселка Чермалык. Аппарат был обстрелян из стрелкового оружия.

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