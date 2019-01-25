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На Донбассе боевики обстреляли машину ВСУ: есть погибший и раненые
В пятницу, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики обстреляли автомобиль с украинскими военными. Террористы нарушили перемирие на луганском направлении в районе Катериновки. В результате один боец погиб, четверо ранены. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Напомним, два дня назад боевики на глазах у наблюдателей ОБСЕ обстреляли украинских саперов и газовщиков, обследующих газопровод Марьинка-Красногоровка. Один сапер пиротехнического подразделения ГУ ГосЧС в Донецкой области был ранен.
«По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром в районе Катериновки, что на луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль с украинскими защитниками, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения», — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что в ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что несколько дней назад террористы «ДНР» в ходе обстрела из стрелкового оружия повредили функционирующий детский сад в населенном пункте Чермалык вблизи Мариуполя.
Также сообщалось, что боевики обстреляли беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который совершал плановый полет в районе этого же поселка Чермалык. Аппарат был обстрелян из стрелкового оружия.
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