Происшествия

В Одессе СБУ поймала торговца оружием с военным билетом «ДНР» (фото)

1 февраля в Одессе оперативники СБУ задержали трех человек, подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Накануне спецслужба пресекла деятельность в городе организованной группировки, которая специализировалась на сбыте «огнестрела».

«В частности, оперативники установили, что участники группы — местные жители — реализовывали средства поражения клиентам на „черном рынке“, в том числе представителям криминальных кругов, — сообщили в региональном управлении СБУ. — Заказчиков они подыскивали через интернет».

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручной осколочной гранаты с запалом.

«Правоохранители задержали трех участников группировки в Одессе по месту их жительства, — уточнили в СБУ. — Во время обыска у фигурантов изъято большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом 600 граммов».

У одного из злоумышленников также изъят военный билет, выданный так называемым «Министерством обороны ДНР».

В настоящее время в отношении него проводится проверка на причастность к преступлениям, совершенным в составе незаконных вооруженных формирований.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее во Львовской области СБУ обезвредила военного, который поставлял оружие уголовникам.

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