Происшествия

В Киеве горят склады стройматериалов: что известно на этот момент (фото, видео)

Масштабный пожар случился в Киеве в Деснянском районе. Загорелись склады с техникой по улице Красноткацкой, 69, возле станции метро «Лесная». На данный момент горит складское здание, огнем охвачены восемь тысяч квадратных метров.

Плотный черный дым виден в нескольких сотнях метров от места пожара. Перекрыт подъезд неслужебного транспорта к месту ЧП.

Пожар начался около полудня (сигнал спасателям поступил в 11.52). В загоревшемся здании площадью 200 на 150 метров хранился электроинструмент, пластик и картон. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14.00 на место пожара выехали 23 единицы техники, сдержать распространение огня пытаются 96 спасателей. Оценить угрозу для окружающей среды на место прибыли специалисты химико-радиологической лаборатории.

В районе ЧП проводятся замеры проб воздуха на наличие вредных веществ. Пока что опасного содержания токсинов не выявлено.

Напомним, 30 января в Одессе случился масштабный пожар на складах. Там причину возгорания выясняют, но усугубило ситуацию отсутствие противопожарных мер и неправильное хранение продукции. А 28 января в Киеве горела территория завода радиозавода в Дарницком районе. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

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