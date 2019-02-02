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- 15:53 Стали известны обстоятельства стрельбы в Киеве, в результате которой ранен ребенок
Стали известны обстоятельства стрельбы в Киеве, в результате которой ранен ребенок
В Киеве врачи спасли зрение мальчику, которому случайно выстрелили в глаз, а патрульные полицейские за считаные минуты нашли и обезвредили «стрелка». Злоумышленником оказался молодой житель Черкасс.
ЧП случилось в районе улицы Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы. В компании мужчин возник конфликт, один из спорщиков достал пистолет, но выстрел пришелся не по оппоненту — пуля полетела в сторону проходившей мимо семьи и попала в глаз четырехлетнему мальчику. Юного пострадавшего госпитализировали с пулевым ранением левого глаза и рваной раной века. Мальчик с матерью уже второй день находится в офтальмологическом центре в столичном «Медгородке».
«Стрелок» и еще один участник конфликта скрылись с места преступления. Но патрульные проверили территорию и спустя пять минут обнаружили мужчин, похожих по описанию на разыскиваемых. Свидетели подтвердили, что именно эти лица были причастны к ранению ребенка. Один из задержанных признался в содеянном и указал место, где спрятал пистолет.
Как уточнил блогер Денис Андрус, задержанным оказался 31-летний житель Черкасс. Гильзу и остатки пути отправили на экспертизу. По информации блогера, конфликт начался из-за того, что мужчине сделали замечание за нецензурную брань. Тот в ответ решил проучить недовольных.
По предварительным данным, в конфликте было применено устройство для стрельбы резиновыми пулями. За хулиганство и причинение телесных повреждений ребенку стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, как украинцы становятся обладателями «резинострелов». Местные «умельцы» активно совершенствуют и дополняют легально закупленные импортные пистолеты, например, турецкие стартовые Zoraki 914S.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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