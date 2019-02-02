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Бердянску вернули воду после масштабной аварии на коллекторе
В Бердянске Запорожской области возобновили подачу воды в дома и квартиры. 100-тысячный город несколько дней сидел без водоснабжения из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе.
На данный момент аварийная ситуация устранена. Началось заполнение водопроводной системы. Коллектор пока работает в тестовом режиме с ограниченной пропускной способностью.
Местный водоканал просит граждан проявить сознательность и ограничить потребление воды в первые дни после устранения аварии. Насосные станции не смогут справиться с массовым сбросом стоков.
Кроме того, водопроводная система стояла пустой длительное время, поэтому есть риск порыва водосетей. Водоканал предупредил, что в ряде районов города возможны временные — на несколько часов — отключения водоснабжения.
Напомним, авария на коллекторе случилась 27 января. Более чем 50 тысячам горожан отключили воду. Были закрыты детсады, школы и больница. Убытки от аварии оцениваются в 10 млн гривен.
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