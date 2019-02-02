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Происшествия

Бердянску вернули воду после масштабной аварии на коллекторе

16:14 2 февраля 2019   162
бердянск
Инф. «ФАКТОВ»

В Бердянске Запорожской области возобновили подачу воды в дома и квартиры. 100-тысячный город несколько дней сидел без водоснабжения из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе.

На данный момент аварийная ситуация устранена. Началось заполнение водопроводной системы. Коллектор пока работает в тестовом режиме с ограниченной пропускной способностью.

Местный водоканал просит граждан проявить сознательность и ограничить потребление воды в первые дни после устранения аварии. Насосные станции не смогут справиться с массовым сбросом стоков.

Кроме того, водопроводная система стояла пустой длительное время, поэтому есть риск порыва водосетей. Водоканал предупредил, что в ряде районов города возможны временные — на несколько часов — отключения водоснабжения.

Напомним, авария на коллекторе случилась 27 января. Более чем 50 тысячам горожан отключили воду. Были закрыты детсады, школы и больница. Убытки от аварии оцениваются в 10 млн гривен.

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