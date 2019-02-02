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Эксперт рассказал, на сколько в этом году вырастут цены на продукты питания в Украине
После 2018 года, когда морковь неожиданно стала стоить дороже бананов, в 2019-м Украину снова ждет подорожание овощей и особенно тех, что входят в так называемый «борщевой набор». По прогнозам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, ряд компонентов борщевого набора (капуста, морковь, свекла, лук) вырастут в цене на 20%. Картофель может подорожать на 25%.
Как сообщает УНН, Дорошенко считает, что в среднем цены на продукты в 2019 году в Украине вырастут на 9−25%.
Признаки будущего подорожания картофеля были замечены уже в ноябре 2018 года, в конце года овощ вырос в цене на треть, а в январе оптовые цены на «второй хлеб» достигли рекордной отметки. Сейчас картофель стоит почти вдвое дороже, чем год назад. Та же тенденция наблюдается и на европейских рынках, где подорожание объясняют плохим урожаем в условиях аномально знойного лета.
Напомним, ранее Дорошенко прогнозировал, что в 2019 году продукты будут дорожать меньшими темпами, чем коммунальные услуги. Товары отечественного производства вырастут в цене на 8−18%. В группу продуктов, которой грозит подорожание, попали овощи, зелень, грибы, яблоки и груши.
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