27.41 / 27.63 31.31 / 31.70
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Эксперт рассказал, на сколько в этом году вырастут цены на продукты питания в Украине

16:50 2 февраля 2019   382
овощи
Инф. «ФАКТОВ»

После 2018 года, когда морковь неожиданно стала стоить дороже бананов, в 2019-м Украину снова ждет подорожание овощей и особенно тех, что входят в так называемый «борщевой набор». По прогнозам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, ряд компонентов борщевого набора (капуста, морковь, свекла, лук) вырастут в цене на 20%. Картофель может подорожать на 25%.

Как сообщает УНН, Дорошенко считает, что в среднем цены на продукты в 2019 году в Украине вырастут на 9−25%.

Признаки будущего подорожания картофеля были замечены уже в ноябре 2018 года, в конце года овощ вырос в цене на треть, а в январе оптовые цены на «второй хлеб» достигли рекордной отметки. Сейчас картофель стоит почти вдвое дороже, чем год назад. Та же тенденция наблюдается и на европейских рынках, где подорожание объясняют плохим урожаем в условиях аномально знойного лета.

Напомним, ранее Дорошенко прогнозировал, что в 2019 году продукты будут дорожать меньшими темпами, чем коммунальные услуги. Товары отечественного производства вырастут в цене на 8−18%. В группу продуктов, которой грозит подорожание, попали овощи, зелень, грибы, яблоки и груши.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
0

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины