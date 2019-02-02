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Масштабный пожар в Киеве грозит перекинуться на соседние здания (фото)
В Киеве продолжается пожар на складах стройматериалов на улице Червоноткацкой в Деснянском районе столицы у метро «Лесная». По состоянию на 17.00 площадь пожара выросла до 10,5 тысячи квадратных метров. Есть угроза распространения огня на соседнее здание.
В загоревшемся четырехэтажном здании (Червоноткацкая, 69) хранились пластиковые изделия, бумаго-картонные материалы и электроника. Складское помещение было плотно заполнено, а потому огонь быстро распространился на большую территорию.
Спасатели, работающие с полудня на месте ЧП, признают, что тушить огонь сложно — на объекте отсутствует противопожарное водоснабжение. Воду приходится подавать с дальней дистанции.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания ведется анализ воздуха на содержание опасных веществ. В лаборатории говорят, что пока показатели по токсическим компонентам в пределах нормы.
Напомним, ранее в Одессе, где горел склад с полимерными материалами, спасатели признали, что сдержать распространение огня могли бы противопожарные разрывы на территории и правильное хранение продукции.
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