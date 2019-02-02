- 23:18 Раскрыта тайна яйца — рекордсмена Instagram
- 22:55 Водитель без прав и судимый за угон: подробности о ДТП с маршруткой в Одессе
- 22:14 Известная украинская группа засветилась в скандальном российском шоу на росТВ
- 21:36 Девочка, пострадавшая при обрушении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому
- 20:59 Ноу-хау из России: грязный снег посыпают чистым, чтобы было красиво
- 20:39 В боях на Донбассе в январе погибли трое защитников Украины: фото героев
- 20:22 Оккупанты ставят на консервацию еще один промышленный гигант Донбасса
- 19:25 Против Мадуро в Венесуэле пошел первый генерал
- 19:12 «Динамо» разгромило 31-кратного чемпиона Болгарии: видеообзор матча
- 18:43 Ничего святого: на Донбассе боевики расстреляли ритуальный автобус с покойником
Бывшая россиянка принесла сборной Украины "золото" чемпионата мира по биатлону (фото)
Украинская биатлонистка Екатерина Бех стала чемпионкой мира среди юниоров. На мировом первенстве, которое проходит в Брезно-Осрбли в Словакии, Бех принесла сборной Украины первое «золото».
На втором месте — Камила Жук из Польши, «бронза» у Ханны Кебингер из Германии.
Представлять украинскую сборную 20-летняя Екатерина Бех стала с осени 2018 года. До этого у спортсменки было гражданство России и выступала она за российскую команду, став чемпионкой РФ в 2016 году. В Украине летом 2018 года Бех выиграла спринтерскую гонку в Тысовце на чемпионате по летнему биатлону среди юниоров.
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 747 мм