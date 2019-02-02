Бывшая россиянка принесла сборной Украины "золото" чемпионата мира по биатлону (фото)

Спорт

Украинская биатлонистка Екатерина Бех стала чемпионкой мира среди юниоров. На мировом первенстве, которое проходит в Брезно-Осрбли в Словакии, Бех принесла сборной Украины первое «золото».

На втором месте — Камила Жук из Польши, «бронза» у Ханны Кебингер из Германии.

Представлять украинскую сборную 20-летняя Екатерина Бех стала с осени 2018 года. До этого у спортсменки было гражданство России и выступала она за российскую команду, став чемпионкой РФ в 2016 году. В Украине летом 2018 года Бех выиграла спринтерскую гонку в Тысовце на чемпионате по летнему биатлону среди юниоров.

Фото biathlon.com.ua

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