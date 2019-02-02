Происшествия

Ничего святого: на Донбассе боевики расстреляли ритуальный автобус с покойником (фото)

Обстрелы со стороны российско-оккупационных войск постоянно досаждают жителям прифронтовых поселков. Снаряды повреждают дома, социальные объекты. А 2 февраля оккупанты обстреляли похоронную процессию: под обстрел попал ритуальный автобус, направлявшийся на кладбище.

Инцидент случился в селе Чермалык Волновахского района, на северо-востоке от Мариуполя. В 12.30 похоронная процессия собиралась ехать на местное кладбище. Для перевозки людей и гроба с покойным был арендован автобус. Не успев доехать до места назначения, транспортное средство попало под огонь из стрелкового оружия. Автобус получил несколько сквозных пробоин.

Стрелявшие не могли не понимать, что обстреливают именно гражданское транспортное средство. На обеих сторонах автобуса была надпись «Ритуальные услуги».

Одним обстрелом злоключения в этот день не закончились — оккупанты решили открыть огонь по собравшимся на кладбище. Для погребения покойного у могилы были оставлены трое мужчин, а всех остальных водитель автобуса отвез в безопасное место.

Случившееся было зафиксировано украинской стороной Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

Напомним, 25 января на Донбассе был обстрелян автомобиль с украинскими военными. Случилось это в районе села Катериновка.

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