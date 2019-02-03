Бесплатный газовый счетчик в каждую квартиру: почему это произойдет не скоро

Деньги

Скандал с завышенными счетами за газ, во многом возник из-за того, что газовые компании не выполняют свои обязательства по установке в многоквартирных домах приборов учета газа. Ведь если все потребители будут платить по счетчику, то такое устаревшее, еще советское понятие как норма потребления газа просто исчезнет за ненадобностью.

Как правительство хочет устанавливать бесплатные газовые счетчики

Однако, существующее положение дел и отсутствие полноценного учета энергоносителя, может быть выгодно частным газовым компаниям. Правда при условии больших норм потребления, которые существенно выше реальных объемов использования газа населением. Именно такие нормы потребления газовщики попытались ввести через суд. Но из-за широкого общественного резонанса, правительство пришлось вмешиваться в ситуацию.

При этом вопрос установки индивидуальных приборов учета газа стал еще острей. На правительственном заседании премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что потребителям возможно установят счетчики газа за счет государственной компании НАК «Нафтогаз Украины». Во всяком случае, такую рекомендацию высказал глава правительства. В финансовом плане «Нафтогаза» предусмотрят соответствующие средства, а контроль за выполнением этой рекомендации возложат на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. То есть людям не придется оплачивать газовые счетчики из собственного кармана. Такое решение даже было внесено в правительственное постановление и утверждено. Текст документа, правда, пока не опубликован.

Правительственные источник утверждают, что данным постановлением предполагается обязать газовых операторов подать Министерству финансов информацию касательно почтового адреса, объекта использования газа, даты и номера договора распределения газа, заключенного с бытовым потребителем, персонального кода идентификации потребителя как субъекта рынка природного газа или его точки коммерческого учета. Вся эта информация нужна для ее обобщения и принятия решения по быстрой установке приборов учета.

«Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать — кто и сколько потребляет газа реально, а не списывать друг на друга. Нужны счетчики. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание? Поставщика газа! Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК „Нафтогаз Украины“ обеспечить граждан счетчиками. В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет», — заявил Владимир Гройсман.

Однако, специалисты утверждают, что решить проблему отсутствия газовых счетчиков не так то просто, и принятое правительством решение возможно не упростит, а только усложнит ситуацию. Ведь существуют чисто технические особенности при установке счетчиков, которые прекрасно знают специалисты, занимающиеся непосредственной установкой счетчиков.

Почему быстро установить газовые счетчики всем украинцам не удастся

«Заработная плата сварщика в облгазе, в службе подземных газопроводов — 6 тысяч гривен. И 10 тысяч — у того, кто ставит счетчики на сдельной форме оплаты. Чтобы заработать 10 тысяч, надо в день ставить 4 счетчика, и это высокий темп работы. Когда сварщик и слесарь при этом „гонят“ количество, возрастает риск некачественной установки. А ведь это газ! Реально, устанавливать качественно и безопасно — можно максимум 3 счетчика в день», — написал на своей странице в Facebook сотрудник компании «Укртрансгаз» Владимир Мужик.

По его словам, не сложно посчитать, за какое время можно поставить счетчики для 3 миллионов потребителей, если в каждом облгазе сейчас этими работами занимается всего 1−2 бригады. И поручение таких работ «Нафтогазу» тоже не даст быстрого решения проблемы, на это уйдет несколько лет.

«В облгазах сварщиками и слесарями работают те, кому уже поздно ехать в Польшу, то есть люди предпенсионного и пенсионного возраста. Потому что в Польше или Чехии сварщик получает 40 тысяч гривен и молодежь едет туда. И пока у нас не будет хотя бы 20 тысяч гривен зарплаты, до тех пор молодежь будет идти в облгаз не на работу, а на обучение. Они будут учится на нас с вами, и выезжать за границу. Аналогичная ситуация и в «Укртрансгазе» — рабочие ждут весны, чтобы уехать.

Поэтому правительству обращаться надо не в «Нафтогаз», а в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, — Авт.) для перераспределения тарифа в пользу «Укртрансгаза» и облгазов. И предусматривать увеличение расходов на оплату труда минимум в 2 раза. И еще предусмотреть увеличение штата по рабочим профессиям. В этот же тариф нужно заложить деньги на сами счетчики, кроме дополнительных расходов на материалы, транспорт, оборудование, налоги и прочее.

Кроме установки счетчиков, необходимо еще кому-то снимать показания. Господин премьер-министр, видимо, не догадывается, сколько в облгазах было сокращено контроллеров и сколько абонентов сейчас приходится на одного из тех, кто остался.

И есть еще вопрос о тех потребителях, которые не захотят добровольно ставить счетчик, даже бесплатный. Например, если этот человек каждый день жарит на продажу чебуреки, то ему и месячная норма потребления в 10 кубометров газа очень выгодна, так как по счетчику он заплатит гораздо больше. И в такой ситуации, поручения для «Нафтогаза» явно недостаточно", — подытожил Владимир Мужик

Еще одной нерешенной проблемой, связанной с установкой счетчиков, остается неурегулированность вопроса компенсации гражданам затрат на установку приборов учета газа. Такая возможность предусмотрена законодательством, но самого механизма такой компенсации нет, так как правительство его за несколько лет так и не разработало.

«Кабмин должен рассмотреть механизм компенсации средств тем, кто поставит счетчик за свой счет, не ожидая этого от своего облгаза. По-моему, „Нафтогаз“ решил словить волну и установить счетчики всем подряд. А ведь сейчас все их захотят. И потом потребуют от правительства компенсацию за эти расходы. На данный момент же стоимость счетчиков заложена в тариф облгазов. И „Нафтогаз“ не имеет к ним отношения. То есть у нас идет война между „Нафтогазом“ и облгазами за потребителя. Ведь тарифы для бытовых потребителей и дальше будут повышаться, доведя их до промышленных», — заявил изданию «Гордон» энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какова процедура установки газового счетчика. Но начинать нужно с обращения с заявлением к своему поставщику. В столице стоимость газового счетчика в квартре составляет от 5 тысяч гривен.



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