18-летняя Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере (видео)

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 47-ю позицию в мировом женском рейтинге, выиграла второй турнир WTA в карьере. Следом за успешным выступлением на Australian Open, где 18-летняя киевлянка дошла до третього круга, в котором уступила одной из сильнейших теннисисток мира американке Серене Уильямс, наша соотечественница триумфовала в Хуахине (Таиланд).

В финале соперницей Даяны была австралийка Айла Томлянович (49-я). Ранее теннисистки однажды встречались между собой: в сентябре минувшего года Ястремская одержала победу в квалификации турнира в Пекине — 6:2, 3:6, 6:2.

Уверенно начала матч украинка и на этот раз, взяв без особых усилий первый сет. А вот дальше матч пошел не по сценарию Даяны, и австралийке удалось не только сравнять счет, но и вести в решающей партии 5:2. Впрочем, Ястремской удалось совершить невероятный камбэк — взяв четыре гейма подряд, наша соотечественница перевела сет в тай-брейк, который в итоге выиграла — итоговый счет 6:2, 2:6, 7:6 (3) в пользу Даяны.

К слову, это уже не первый триумф украинских теннисисток в Хуахине — два года назад, в 2017-м, тут выиграла трофей Элина Свитолина.

Благодаря своему успеху Ястремская заработала 43 тысячи долларов и 280 очков в рейтинг WTA, что позволит ей взобраться на 34-ю строчку списка лучших теннисисток мира и стать самой юной украинкой в истории в топ-40 рейтинга WTA — Даяне покорилось это достижение в 18 лет 8 месяцев и 20 дней, в то время как Элине Свитолиной это удалось в возрасте 19 лет и 4 дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская пробилась в финал турнира WTA в Хуахине.

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