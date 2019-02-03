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Английский футболист едва не остался без лица после столкновения с соперником: шокирующие фото и видео
Трагедией едва не завершился матч английского Чемпионшипа (второго по значимости чемпионата страны) между «Редингом» и «Астон Виллой» для нападающего хозяев Нельсона Оливейры. В одном из эпизодов португалец упал в борьбе с защитником Тайроном Мингзом, который, по иронии судьбы, проводил свой первый матч за «Виллу» (в зимнее трансферное окно он перешел на правах аренды из «Борнмута»), после чего соперник всей массой тела случайно наступил ему ногой на лицо.
Встреча была немедленно остановлена, а медики оказали первую помощь футболисту, после чего он был доставлен в больницу. Слава Богу, Нельсону удалось отделаться глубокими рассечениями на лбу и носу — а ведь все могло быть гораздо серьезнее…
Далее видео и фото не для слабонервных футбольных болельщиков
Tyrone Mings’s stamp on Nelson Oliveria (via @10000miles_away) #readingfc #avfc pic.twitter.com/SYvLpZj0Kg— readingfclens (@readingfclens) 2 февраля 2019 г.
Примечательно, что это уже не первый подобный случай с участием Мингза — в 2017-м году защитник, выступая за «Борнмут», наступил на лицо звездному игроку «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.
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