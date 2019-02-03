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«Шахтер» в Турции проиграл сербскому «Партизану»: видео голов
В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» провел третий спарринг на втором тренировочном сборе в Турции (ранее подопечные Паулу Фонсеки вырвали победу у «Хобро» и разгромили «Лех»).
Соперником горняков в контрольном поединке, который посетил один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский, стал 27-кратный чемпион страны сербский «Партизан» (в текущем чемпионате Сербии белградцы занимают третье место, на шесть очков отставая от «Рада» и на 15 — от «Црвены Звезды»).
Уже до перерыва соперник чемпиона Украины, в общую группу которого после травмы вернулся бразилец Фернандо, усилиями черногорских легионеров забил два мяча: на 8-й минуте отличился Неманья Николич, а на 39-й — Александар Щекич.
После перерыва «Шахтер» создал у ворот опытнейшего Владимира Стойковича достаточно голевых моментов, но отыграть хотя бы один мяч не сумел. В итоге поражение — 0:2.
«Шахтер»: Пятов (Трубин, 69), Исмаили, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Болбат, Степаненко (Майкон, 80), Патрик, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Мораес.
0:1 Николич (8-я мин.)
0:2 Щекич (39-я мин.)
Отмечу, что до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» (14 февраля в Харькове) «оранжево-черные» проведут в Турции еще два спарринга — с болгарским «Ботевым» (4 февраля) и австрийским «Ваккером» (7 февраля).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход защитника «Шахтера» Ракицкого в российский клуб.
Фото ФК «Шахтер»
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