Скандал с игорными заведениями в Одессе получил продолжение

Происшествия

В центре Одессы произошла стычка полицейских с активистами, пытавшимися передать мебель из расположенного здесь игорного клуба в детский интернат.

Инициаторы акции утверждают, что 2 февраля полиция отказалась конфисковать выкупленное ими оборудование из этого игорного заведения.

«Речь идет о мебели и технике, которую активисты ранее выкупили у владельца, — отмечают активисты. — На бывшее в употреблении имущество никаких документов никто никому не давал. Всю ночь это имущество охранялось, ради того, чтобы в воскресенье, 3 февраля, перевезти его в детский интернат».

Однако полиция нашла в этом намерении признаки правонарушения.

«Игорное заведение они не видят и на вызов их нужно уговаривать ехать, а вот на перевозку старой мебели собрался почти весь райотдел», — возмущаются активисты.

Напомним, 1 февраля произошел пожар в крупнейшем одесском жилом массиве -поселке Котовского. На пересечении проспекта Добровольского и улицы Генерала Бочарова, в Сувовровском районе Одессы, занялся большой павильон с вывеской «Лото».

По данным соседей, установлен он был не ак давно, и здесь располагалось Подпольное казино.

«Во всяком случае, внутри павильона были смонтированы игровые автоматы и именно этот павильон выгорел дотла», — утверждают очевидцы, утверждая, что пламя также перекинулось на соседние павильоны. По предварительным данным,

пострадавших вследствие происшествия нет.

На месте пожара

В региональном главке Госслужбы по ЧС подтвердили факт пожара по указанному адресу.

«В 22.25 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в торговом ряду, в котором расположены 5 павильонов, горит одноэтажный павильон различного назначения — продовольственные и игровые автоматы, — сообщили в ведомстве. — Пожарные ликвидировали пожар в 23.15 на площади 50 квадратных метров. В результате ЧП огнем уничтожена крыша, компьютерная техника, оргтехника и офисная мебель. Причина пожара и ущерб устанавливается», — говорится в официальном сообщении.

При этом в правоохранительных органах заявляют, что системно работают над выявлением и пресечением незаконной деятельности игорных заведений на территории города и области. Только за последнюю неделю правоохранителями проведены обыски в более 20 игровых заведениях, во время которых обнаружено и изъято 196 единиц компьютерной техники, более 30 тысяч гривен, а также предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.

Не остаются в стороне и активисты — так, в ночь на 1 февраля они совместно с депутатом горсовета и нардепом провели в городе рейд по нелегальным игровым заведениям. В результате в течении ночи участники рейда обнаружили более 10 нелегальных игорных заведений.

Именно туда активисты вызвали полицию, чтобы все официально документировать. В ходе работы правоохранители изъяли оборудование и опечатали помещение.

Решается вопрос об открытии уголовного производства и передаче изъятого на ответственное хранение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесские активисты «поздравили» хозяев игорных залов фекалиями.

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