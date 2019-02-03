Хет-трик Агуэро помог «МанСити» повторить достижение 82-летней давности (видео)

Спорт

«Манчестер Сити» без нашего Александра Зинченко даже в заявке на поединок в рамках 25-го тура чемпионата Англии на родном стадионе «Этихад» уверенно одолел лондонский «Арсенал» — 3:1. Отмечу, что все три мяча в составе «горожан» забил аргентинский форвард Серхио Агуэро (фото), с 11 мячами уступающий в гонке бомбардиров премьер-лиги только Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» (16 голов), Пьеру-Эмерику Обамеянгу из «Арсенала» (15), Харри Кейну из «Тоттенхэма» и Эдену Азару из «Челси» (12).

Правда, после игры Агуэро признался, что третий мяч забил рукой: «Мне показалось, что в том эпизоде мяч попал мне в грудь. Но по телевизору я увидел, что была игра рукой».

Как бы там ни было, этот успех позволил подопечным Хосепа Гвардиолы вернуть второе место в турнирной таблице и приблизиться на расстояние двух очков к «Ливерпулю», который свой матч (на поле «Вест Хэма») проведет 4 февраля.

Кстати, «Манчестер Сити» впервые за 82 года четыре раза подряд обыграл «Арсенал» в рамках высшего дивизиона английского футбола (5 ноября 2017 года — 3:1, 1 марта 2018-го — 3:0, 12 августа 2018го — 2:0 и 3 февраля 2019-го — 3:1). В прошлый раз такое было еще в 1937 году.

Не подкачал своих болельщиков и другой клуб из Манчестера — «МЮ», который благодаря голу Маркуса Рэшфорда, проводившего 100-й поединок в АПЛ, одолел в гостях «Лестер» — 1:0. При норвежском специалисте Сульшере «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из восьми матчей (при одной ничьей).

Наконец порадовал своих поклонников «Челси», разгромивший на своем стадионе «Хаддерсфилд» — 5:0. «Дублем» в этой встрече отметился новичок «аристократов» Гонсало Игуаин, ставший вторым аргентинцем после Пабло Освальдо за последние 20 лет, которому удалось забить в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Ранее форвард записал в свой актив 107 голов в Ла Лиге за «Реал» и 117 — в серии А в составе «Наполи», «Ювентуса» и «Милана».

Кстати, матч «Эвертон» — «Вулверхэмптон» (1:3) был остановлен на две минуты в середине второго тайма — на поле «Гудисон Парка» выбежал черный кот. Животное пробежало практически все поле, остановилось возле ворот и убежало в подтрибуное помещение после помощи от стюардов.

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other!



We all know a cat lover who will love this pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) 2 февраля 2019 г.

Положение лидеров: 1. «Ливерпуль» — 61 очко (24 матча); 2. «Манчестер Сити» — 59 (25); 3. «Тоттенхэм» — 57 (25); 4. «Челси» — 50 (25); 5. «МЮ» — 48 (25); 6. «Арсенал» — 47 (25).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлому туре чемпионата Англии «МанСити» потерпел поражение, «Ливерпуль» сыграл вничью, а «Челси» был разгромлен.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити», Getty Images



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