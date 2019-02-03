«Смотрящий» за СИЗО грузин из камеры руководил земляками, пытавшими похищенного николаевца

Происшествия

Центральный суд Николаева арестовал четверых граждан Грузии, которые на улице похитили жителя Николаева и пытали его, требуя 20 тысяч гривен несуществующего долга.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Центрального суда Николаева, в материалах дела отмечается, что действия злоумышленников координировал уроженец Грузии, ныне находящийся в николаевском СИЗО. Именно он еще в октябре 2018 года задумал отобрать деньги у нынешней жертвы якобы под предлогом возврата долга. Для этого он привлек четверых земляков.

31 января они поджидали 32-летнего потерпевшего под Заводским судом Николаева, где он был участником процесса. Когда мужчина вышел на улицу, его затолкали в автомобиль и увезли в частный сектор, на улицу Севастопольскую. Здесь, в одном из домов, все четверо стали избивать жертву, требуя 20 тысяч гривен. Однако в ходе операции полицейского спецназа всех четверых задержали. Потерпевшего освободили. Злоумышленникам объявлено о подозрении по двум статьям УК Украины — ст. 189 (вымогательство, совершенное группой лиц, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений и убийства потерпевшего) и ст. 146 (незаконное лишение свободы потерпевшего с причинением потерпевшему физических страданий).

Дольше всех избирали меру пресечения 26-летнему Роману Ш., который утверждал, что потерпевшего не знает, как и своих сообщников. Он сообщил, что является студентом Нацуниверситета кораблестроения и просил суд его не арестовывать, так как это помешает учебе. Впрочем, его «студенчество» ничем не было подтверждено. В итоге ему и его троим подельникам была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

Интересно, что находящийся уже давно в следственном изоляторе «куратор» действий вымогателей позиционирует себя как «смотрящий» за СИЗО. Он арестован за ряд квартирных краж. В камере, где он содержится, сотрудники следственного изолятора изъяли телефоны, по которым он руководил действиями вымогателей.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», трое грузин, обвиняемых в жестоком нападении на фермера в Николаевской области, оказались на свободе. Ныне по этому делу судят только одного из них. Двое других сбежали за границу.

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