ЧП над Ла-Маншем: найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала (фото)

Спорт

В воскресенье, 3 февраля, найден пропавший самолет, на котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала. По информации Sky Sports, обломки одномоторного воздушного судна на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси обнаружил поисковый корабль Geo Ocean III, прибывший из бельгийского Остенде. Родственники Салы и пилота Айбботсона поставлены в известность. Пока не сообщается, найдены ли тела футболиста и пилота.

*28-летний футболист Эмилиано Сала

*59-летний пилот Дэвид Айбботсон с супругой Норой

*Сестра и мать Эмилиано Салы прибыли на остров Гернси

Как известно, поисками пропавшего 21 января самолета по просьбе семьи Эмилиано Сала, собравшей более 300 тысяч евро, занималась частная коммерческая компания после того, как активные поиски прекратила полиция Гернси.

*Одномоторный самолет Piper PA-47 Malibu

*Место, где найден пропавший самолет

В спасательных службах считают, что шансов на спасение Салы и пилота нет. По версии следователей, самолет рухнул в воду. Из-за низкой температуры воды выжить в таких условиях практически невозможно.

Вскоре после случившегося стали известны шокирующие факты о пилотах пропавшего самолета, а несколько дней назад была распространена информация, что найдены две подушки с сидений самолета Piper PA-47 Malibu.

Сообщается, что представители компании, занимающейся поисками самолета, сделают официальное заявление в понедельник, 4 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Нанта» остановили на 9-й минуте в память о Сале.

Фото Getty Images, AP, Facebook

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