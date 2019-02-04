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Полиция опровергла избиение священника УПЦ МП на Тернольщине
Национальная полиция обнародовала официальную версию инцидента, случившегося около православного храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области. По словам спикера полиции Ярослава Тракало, конфликт, который перерос в потасовку между сторонниками разных церквей, возник из-за несогласования времени проведения богослужения.
Правоохранители были вынуждены вмешаться, чтобы избежать конфликта и общественного протистоянння.
«Отдельные граждане одной из религиозных конфессий, при поддержке привезенных не местных соратников, начали конфликтовать с представителями правоохранительных органов, пытаясь войти в культовое сооружение, несмотря на предварительные договоренности между двумя межконфессиональными общинами. В результате — произошел конфликт», — объяснил Тракало в комментарии Украинской правде.
Отдельно спикер Нацполиции отметил отсутствие на месте инцидента подразделений специального назначения.
Тем не менее после заявлений об избиении священнослужителя сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 УК («Хулиганство»).
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств инцидента.
В воскресенье, 3 февраля бывшая УПЦ МП заявила об избиении молодыми людьми и полицией священника Свято-Преображенского храма с. Гнездичное Збаражского района. Там обвинили в избиении протоиерея Стефана Балана «молодчиков с красно-черными нашивками на рукавах» и полицию.
Напомним, Православная Украинская церковь стала причиной гнева президента России Владимира Путина.
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